В Украине вступил в силу закон об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов, - Минагрополитики

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Сегодня, 6 августа 2019 года, вступает в силу Закон Украины "Об информации для потребителей пищевых продуктов", который устанавливает общие принципы и требования к информации о пищевых продуктах, в частности, относительно их маркировки, а также обязанности операторов рынка по доведению этих данных потребителям", - говорится в сообщении.

Требования нового закона распространяться не только на производителей пищевых продуктов на всех этапах производства и оборота, но и на пищевые продукты, предназначенные для конечного потребителя, в частности, реализуемые в учреждениях общественного питания. В соответствии с требованиями Закона Украины информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не должна вводить в заблуждение относительно характеристик, свойств, состава пищевых продуктов. Это требование распространяется как на рекламу пищевых продуктов, так и на способ размещения и представления пищевых продуктов для реализации, в частности форму, внешний вид, упаковку.

"Потребитель должен получить максимально достоверную информацию о пищевом продукте и иметь возможность сделать осознанный выбор", - объяснил генеральный директор Директората безопасности и качества пищевой продукции Николай Мороз.

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По его словам, операторы рынка должны обязательно указывать информацию о наличии веществ, которые вызывают аллергические реакции или непереносимость, наличии ГМО, размораживании или подверженности пищевых продуктов ионизирующему излучению и т. п.

Статья 18 Закона Украины разъясняет, каким образом указываются минимальные сроки годности, в частности фразами "лучше употребить до ...", "лучше употребить до конца ..."; и в чем их отличие от фразы "употребить до ...".

"Основная идея такого подхода заключается в том, что на рынке существуют скоропортящиеся и более опасные с точки зрения микробиологии продукты, для которых должна быть указана дата "употребить до". Такая отметка будет информировать о том, что на следующий за этой датой день продукт может становиться опасным (например, сырое или охлажденное мясо, сырая рыба, яйца)", - отметил Мороз.

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Он добавил, что в то же время есть ряд продуктов, которые, если соблюдать установленные условия хранения, остаются безопасными в течение определенного времени после окончания минимального срока годности (например, сахар, кофе и т.д.). Для таких продуктов будет указана дата завершения минимального срока годности , которая будет обозначаться фразами "лучше употребить до ...", "лучше употребить до конца ...". Однако, как после окончания срока "употребить до ..." так и сроков "лучше употребить до ...", "лучше употребить до конца ..." продукты должны быть изъяты из реализации.

Напомним, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", который вводит новые правила их маркировки. Закон устанавливает общие принципы и требования к информации о пищевых продуктах, в частности, в отношении их маркировки, а также обязанности операторов рынка по доведению этих данных до потребителей.

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