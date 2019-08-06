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06.08.19 12:57

В Одессе есть риск срыва отопительного сезона, - "Нафтогаз"

Из-за задолженности компаний "Одесская ТЭЦ" и "Теплоснабжение города Одессы" за газ, городу могут не поставить газ для нужд централизованного отопления осенью и зимой.

В Одессе есть риск срыва отопительного сезона, - "Нафтогаз"

Об этом заявила компания "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что общий размер задолженности двух теплогенерирующих компаний составляет 1,7 млрд грн ($66 млн). Согласно договору о реструктуризации задолженности перед Нафтогазом, теплопроизводители для получения газа на отопительный сезон должны погасить не менее 90% своей задолженности.

Компании "Одесская ТЭЦ" для получения газа на отопительный сезон нужно заплатить еще по меньшей мере 161 млн грн ($6,2 млн), а компании "Теплоснабжение города Одессы" - 222,4 млн грн ($8,6 млн).

"Нафтогаз призывает Фонд государственного имущества осуществляет управление Одесской ТЭЦ, а также местные органы власти принять безотлагательные и действенные меры для выполнения теплоснабжающими предприятиями города требованиями Положения о ПСО и условий заключенных с компанией договоров. Нафтогаз также напоминает, что в прошлом отопительном сезоне именно активные действия представителей местной власти позволили избежать отключения тепла в домах одесситов", - сообщили в Нафтогазе.

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