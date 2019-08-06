Там два админпротокола: в одном - 10 тыс. грн, в другом - 15 тыс. грн, - Сытник о деле относительно его отдыха за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине

Об этом Українським Новинам сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.
"Там два протокола. В одном 10 тыс. гривен, в другом - 15 тыс. гривен", - сказал Сытник.
По его словам, в протоколах не идет речь о 100 тыс. гривен.
"Что там придумал Генеральный прокурор, я не знаю. Это смешно. И вместо того, чтобы сейчас ловить преступников, я вынужден быть здесь в суде", - подчеркнул Сытник.
Вместе с тем, Сарненский суд Ривненской области отказал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, на суд по которому не пустили журналистов, в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.
Отвод суду заявил Сытник, мотивируя это тем, что судья, рассматривающий дело, фигурирует в деле о взяточничестве и может быть предвзятым.
На данный момент суд продолжает рассматривать админдело.
Как сообщил Сытник, судья предвзят, поскольку проходит по делу о взятке.
По его словам, именно в связи с этим было заявлено ходатайство об отводе судье.
Сытник сообщил, что Рыжий проверялся на предмет получения взятки за внесение оправдательного приговора.