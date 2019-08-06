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06.08.19 13:05

В результате обстрела со стороны наемников РФ на Донбассе погибли четверо украинских воинов, - Минобороны. ВИДЕО

В результате вражеских обстрелов сегодня, по информации Минобороны, четверо украинских воинов получили ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала текущих суток сегодня, 6 августа, российско-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела наших позиций. В 00.45 в течение почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим защитникам села Богдановка Донецкой области. В 10.20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших военных, а также их боевым побратимам. Вечная память!" - говорится в сообщении.

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