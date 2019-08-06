От рекомендации на бюджет отказались почти 13% абитуриентов, - Гриневич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Гриневич сказала на пресс-конференции по итогам вступительной кампании во вторник в Киеве.

"В этом году от бюджетных мест отказалось почти 13% рекомендованных для зачисления", - сказала Гриневич на пресс-конференции по итогам вступительной кампании во вторник в Киеве.

По словам министра, это связано с тем, что значительная часть абитуриентов получили рекомендации на бюджет не на самые приоритетные специальности.

В частности, в 2019 году рекомендации на бюджет получило 60 тыс.354 абитуриента, из которых только 87,1% подтвердили намерение учиться по данной рекомендации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования назвало ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами

Среди поступающих 58,7% получили рекомендацию на бюджет по первому приоритету (устанавливается абитуриентом при подаче заявлений), 16,7% - по второму, 9% - по третьему, 5,7% - по четвертому, 4,2% - по пятому, 3,1% - по шестому, 2,5% - по седьмому. Отмечается, что от бюджетного мета по первому приоритету отказалось всего 4,2% абитуриентов, в то время как по 6 и 7 приоритету отказалось 35,8% и 42,4% поступающих соответственно.

По данным Минобразования, 26,08% рекомендованных для поступления на бюджетное отделение воспользовались отраслевым коэффициентом (применяется для поступающих на специальности, которым предоставлена особая господдержка, го можно применить для заявлений по первому и второму приоритету) и 13,7% - сельским коэффициентом (применяется по отношению к выпускникам сельских школ).

Среди прочего, всего 57 человек поступило на бюджет по собеседованию, а 2 тыс 156 абитуриентов рекомендованы по вступительным экзаменам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самыми популярными у абитуриентов специальностями в 2019 году стали филология, право и менеджмент, - Минобразования