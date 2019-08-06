Фонд "Таблеточки" приобрел за 2,1 млн грн рентген-оборудование для львовской детской больницы

Об этом сообщает пресс-служба БФ "Таблеточки", передает Цензор.НЕТ.

"В первых числах августа хирурги больницы уже сделали первые операции с помощью этого рентген-аппарата. Новая рентген-дуга была приобретена вместо старого аппарата 1976 года выпуска. Больница не могла позволить себе купить аппарат за свой счет", - сообщил фонд.

Отмечается, что оборудование сделало сложные операционные вмешательства более безопасными для детей и помогло следить за состоянием пациентов в режиме реального времени.

Аппарат стоит 2,1 млн грн и был приобретен за счет десятков тысяч украинцев, которые вместе с фондом помогают детям бороться с раком в Украине.



Справа - детский онколог Роман Роман Кизима, по центру - дети-пациенты, которым уже сделали операции при помощи этого рентген-аппарата.

"Мы очень рады, что получили такое современное рентген-оборудование, которое существенно сокращает время хирургических вмешательств для детей. Мы уже сделали 4 операции по установлению длительных катетеров онкобольным детям, а также сделали обследование мальчика с разрывом пищевода", - рассказал детский хирург Западноукраинского медицинского центра Богдан Романишин.

По словам хирурга, ранее врачам приходилось делать рентген старым "дедовским" методом на пленку и ожидая по 20-40 минут на результат. Во время операций это значительно увеличивало продолжительность хирургических вмешательств. Благодаря новому аппарату теперь можно значительно сократить продолжительность операции и повысить качество ее выполнения, а также освоить новые техники хирургических вмешательств у пациентов как с онкологией, так и с другими патологиями.

"За последние 2 года это третья крупная покупка оборудования для украинских детских больниц фондом "Таблеточки". Наша цель - уменьшить нагрузку на центральные киевские больницы и предоставить детям возможность лечиться ближе к их месту жительства", - отметила исполнительный директор фонда Светлана Пугач.

По словам детского онколога Западноукраинского медцентра Романа Кизима, "новая рентген С-дуга является крайне необходимой для больницы", в частности, для:

Проведения хирургических вмешательств у детей с опухолями (грудная клетка, брюшная полость, таз, костный скелет и др.). Такие операции иногда продолжаются до 11-12 часов и требуют немедленного рентген-контроля;

Слежение за состоянием детей, которые не могут передвигаться. Это позволяет заблаговременно предупреждать, например, пневмонию, которая является достаточно распространенным видом осложнений у онкобольных;

Корректной установки центральных венозных катетеров и портов для введения препаратов во время длительного лечения. До недавнего времени из-за отсутствия такого оборудования катетеризация могла приводить к инфицированию, тромбозу и других осложнений;

Установка эндопротезов (например, в коленных суставах) детям, больных опухоли костей или опухоли мышц. Эндопротезирование минимизирует риск ампутации конечностей и повышает качество жизни детей после лечения онкозаболевания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала группировку, которая присваивала деньги онкобольных. ФОТО