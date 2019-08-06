ЦИК принял уточненный протокол об итогах голосования в последнем, 210 округе

Об этом сообщает во вторник пресс-служба Центризбиркома, передает Цензор.НЕТ.

"ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК заявил, что не может установить результаты выборов в установленный законом срок из-за решения суда о пересчете голосов в 210 округе

"Кроме того, принято решение окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины относительно выполнения полномочий членов этих комиссий на платной основе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. Также Комиссия внесла изменения в состав ОИК по выборам народных депутатов Украины ОИО № 210, образованной в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 г. № 919. В заседании Комиссии объявлен перерыв", - добавили в ЦИК.

Напомним, ранее ЦИК заявил, что не может установить результаты выборов в установленный законом срок из-за решения суда о пересчете голосов в 210 округе.