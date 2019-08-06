В России заявляют, что Волкер отправил запрос на встречу с Сурковым

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интефракс-Украина", об этом во вторник журналистам сообщил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", - заявил Чеснаков.

Как сообщалось, обсуждения вопросов урегулирования на Донбассе в формате Сурков-Волкер идут с августа 2017 года.

Между тем информированный источник уточнил "Интерфаксу", что американская сторона предлагает провести встречу в формате Волкер-Сурков в конце августа.

"Курт Волкер предлагает организовать встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в конце августа", - сказал директор центра политической конъюнктуры.

В то же время, по его словам, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.

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