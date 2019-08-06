"Укрпочта" подала апелляцию на решение суда о незаконности закрытия почтовых отделений в Черниговской области

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты", передает Цензор.НЕТ.

Жалобу на решение Окружного админсуда подали 2 августа в Шестой апелляционный административный суд. Иск касается закрытия Укрпочтой почтовых отделений в населенных пунктах, где проживает менее 2 тысяч жителей. В таких селах Укрпочта пытается ввести мобильные отделения.

В Укрпочте отмечают, что суд принял решение о повторном открытии почтовых отделений в селах Черниговской области с нарушениями. В частности, суд не учел, что Укрпочта не бюджетная организация, а предприятие, которое может самостоятельно определять количество своих отделений. Также, как считают в Укрпочте, суд проигнорировал отсутствие у истца доказательств того, что отсутствие стационарных отделений нарушает права жителей сел Черниговской области.

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