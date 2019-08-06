Городу не хватает 7 млн на инсулин, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщает на своей странице в сети Facebook.

"Государство вновь оставило больных сахарным диабетом без инсулина. Из государственного бюджета для Франковска выделены 5 млн гривен в год. А в городе 1143 больных сахарным диабетом, которым нужны около 1 млн грн в месяц. То есть это 12 миллионов. И это только франковцы", - заявил мэр.

"Это государственная программа, никак не могу понять, почему ее должен финансировать городской бюджет. Ранее государство само закупало инсулин и раздавало его в заведения. Сейчас областная власть говорит, что это наши жители. И наши проблемы", - продолжил Марцинкив.

Марцинкив заверил, что городские власти будут искать дополнительные средства и перераспределять их, чтобы 1143 жителя Ивано-Франковска не остались без лекарств, от которых зависит их жизнь.

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