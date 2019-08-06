Обстрел, унесший жизни 4 воинов 36-й ОБрМП под Павлополем, не останется без внимания, - Данилюк

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Трагические новости из зоны проведения операции Объединенных сил. Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. Воины 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания. Приношу свои искренние соболезнования семьям погибших. Вечная память героям!" - написал Данилюк.

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