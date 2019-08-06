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06.08.19 15:25

Авиакомпания Коломойского будет обслуживать Зеленского до конца года за 35 миллионов

Авиакомпания Windrose, которую связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским, будет осуществлять президентские перевозки на среднемагистральных направлениях и предоставлять услуги по резервированию для государственного авиационного предприятия "Украина".

Авиакомпания Коломойского будет обслуживать Зеленского до конца года за 35 миллионов

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно системе государственных электронных торгов, срок поставки услуг - до 31 декабря 2019 года. Контракт на 35,1 миллионов гривен заключили по итогам переговоров. Источник финансирования - средства ГП "Украина" на 2019 год.

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Следует отметить, что Windrose в основном занимается организацией и выполнением чартерных, корпоративных, туристических и VIP-рейсов.

Парк компании насчитывает семь самолетов Airbus (c учетом возвращаемого лизингодателю): четыре самолета Airbus-321, два - Airbus-320, один – дальнемагистральный Airbus-330.

По утверждению некоторых СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский.

В то же время официально такая информация не подтверждена. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел" (Киев), ООО "Феста", "Ренли" (Днепр) и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.

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