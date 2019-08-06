Авиакомпания Коломойского будет обслуживать Зеленского до конца года за 35 миллионов

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно системе государственных электронных торгов, срок поставки услуг - до 31 декабря 2019 года. Контракт на 35,1 миллионов гривен заключили по итогам переговоров. Источник финансирования - средства ГП "Украина" на 2019 год.

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Следует отметить, что Windrose в основном занимается организацией и выполнением чартерных, корпоративных, туристических и VIP-рейсов.

Парк компании насчитывает семь самолетов Airbus (c учетом возвращаемого лизингодателю): четыре самолета Airbus-321, два - Airbus-320, один – дальнемагистральный Airbus-330.

По утверждению некоторых СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский.

В то же время официально такая информация не подтверждена. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел" (Киев), ООО "Феста", "Ренли" (Днепр) и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.