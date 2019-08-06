Причин для роста цен на дизтопливо нет, - Герус

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом он заявил на брифинге по вопросу сохранения энергетической независимости Украины в Министерстве инфраструктуры.

"Все трейдеры подтверждают стабильность цен, никакого роста нет, и тем более нет повода для роста цен в розничных сетях. На прошлой неделе и даже вчера мы наблюдали снижение цен на сжиженный газ, несмотря на введенные спецпошлины", - сказал он.

В то же время Герус отметил, что проблемой может стать логистика, однако, по его словам, "Укрзализныця" готова предоставить дополнительные цистерны и оперативно обрабатывать грузы.

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