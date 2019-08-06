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06.08.19 15:20

Тимошенко очень часто "хоронят", но те, кто "хоронят", на обочине оказываются раньше нее, - политтехнолог Мустафин. ВИДЕО

Медиаэксперт, политтехнолог Алексей Мустафин, который более года сотрудничает с партией "Батькивщина", рассказал о причинах поражения Юлии Тимошенко на выборах, как будет действовать глава ВО "Батькивщина" в новых политических реалиях, о своем прошлом в партии СДПУ(О) и Партии регионов, в каком статусе сейчас находится кум президента страны-агрессора Виктор Медведчук в Украине, а также о политическом прошлом пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

1:00 "Сверка часов"
2:03 Почему Юлия Тимошенко проиграла выборы
6:40 Будущее "Нового курса" Тимошенко
7:50 Тимошенко в новых политических реалиях
8:50 Начнет ли Тимошенко "поедать" Зеленского
10:18 Противостояние "новых" и "старых" политиков: список "Батькивщины"
13:58 Сергей Тарута - политический партнер
16:07 Тимошенко и ее "борьба с олигархами"
19:10 Работа в штабе Тимошенко: основные функции
19:53 Связи с Медеведчуком, есть ли пророссийские взгляды у Тимошенко
23:47 Эфиры Тимошенко на телеканалах Медведчука
24:45 Медведчук как человек: партийное прошлое
29:15  Как Порошенко попал в СДПУ(О)
33:35 Взгляды Порошенко в начале политической деятельности. Отношения с Медведчуком
35:12 Порошенко "актер"
37:10 Медиаконсультант "Партии регионов": игра регионалов на "антифашистских настроениях"
44:47 Проект "Післямова"
46:55 Телеканал "Интер": цензура и редакционная политика
51:56 Темники, "калибровочный ресурс", Россия и Марат Гельман
56:56 Электронная декларация партии "Батькивщина"
59:38 Война: Олег Задоянчук
1:00:38 Неочевидный прогноз

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