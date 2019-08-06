Украинский политзаключенный Клых три недели находился в больнице из-за обострения бронхита. Сейчас он возвращен в тюрьму Верхнеуральска, - Денисова

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщили украинскому консулу в Федеральной службе исполнения наказаний РФ, Станислав три недели находился в больнице из-за обострения бронхита. Сейчас он возвращен в пенитенциарное учреждение Челябинской области", - рассказала Денисова.

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По ее словам, 9 августа Клыха планирует посетить украинский консул.

Ранее правозащитница Татьяна Щур сообщила, что украинского политзаключенного Станислава Клыха вывезли из тюремной больницы в Челябинске в тюрьму в Верхнеуральське, однако, там не подтвердили прибытие украинца.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

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Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.