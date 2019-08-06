Порошенко всегда пересекал госграницу в соответствии с законом, Портнов ответит за ложь, - заявление "Европейской Солидарности"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

Это, как отмечается, так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года.

"Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ждет большое разочарование. "Поддельные документы" существуют только в их болезненном воображении. Как и все остальные фейки, положенные в основу многочисленных "расследований", которые штампует их общий конвейер", - сказано в сообщении.

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В политсиле также обращают внимание, что, "по сложившейся традиции", первым новость об очередном "расследовании" сообщил Портнов и уже потом ее "послушно пережевала пресс-служба ГБР".

"Относительно заявлений господина Портнова о якобы возбужденных против Петра Порошенко уголовных делах в Панаме, пресс-служба уполномочена заявить, что у Порошенко нет компаний в этой стране. Зато, статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой - именно для таких, как Портнов", - сказано в заявлении пресс-службы ЕС.

Отмечается, что такая же ответственность - за ложное сообщение о преступлении - существует и в Украине.

"То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам, со стороны Портнова, - на самом деле уголовное преступление, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме. Равно как и за раскрытие тайны данных предварительного расследования, которым экс-заместитель главы администрации Януковича систематически занимается при попустительстве "арендованных" им следователей ГБР", - сказано в сообщении.

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