Эстонские власти фактически присоединились к гуманитарной блокаде Донбасса, - посольство РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке. Уверены, что фактическое присоединение эстонских властей к гуманитарной блокаде Донбасса, уже более 5 лет лишенного государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи, не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

"Если в Таллине действительно хотят помочь разрешению внутреннего украинского кризиса, то использовали бы свое влияние на Киев, дабы убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусматривается Минскими соглашениями", - отмечают в посольстве.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если жители этих областей не были ранее гражданами России.

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