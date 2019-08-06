Лоукостер Wizz Air откроет 6 новых направлений из Одессы и 1 из Львова

Об этом на брифинге в Одессе заявила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Госк, из Одессы начиная с ноября дважды в неделю будут осуществляться рейсы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Братиславу (Словакия), Вроцлав, Гданьск, Катовице (все - Польша).

Кроме того, 28 октября планируется запуск рейса Львов-Ларнака (Кипр).

"В 2019 году открыли 17 новых направлений из Украины", - сказала Госк.

В компании ожидают, что благодаря увеличению количества направлений будет продано 2,6 млн посадочных мест в текущем году, а в целом до конца 2019 года из Украины будет охвачено 53 направления, уточнила Госк.

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Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 650 маршрутам в 44 странах. По состоянию на август 2019 года его авиапарк состоит из 115 самолетов Airbus A320, A321ceo и Airbus A321neo.

В январе-июле 2019 года компания перевезла из/в Украину 1,3 млн пассажиров.