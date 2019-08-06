Чистый доход "Укроборонпрома" за прошлый год вырос на 9,2 млрд

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что производство высокоточного оружия и боеприпасов повысилось с 2,7 млрд гривен до 5,8 млрд гривен по показателю чистой выручки. Чистый доход предприятий РЛС, радиосвязи и специального приборостроения вырос с 2,3 млрд до 3,4 млрд, а бронетанковой отрасли – с 5 млрд до 6,44 млрд гривен.

В то же время расходы на себестоимость продукции выросли в среднем за год на 44% по сравнению с предыдущим годом.

"Причины этого очевидны. Ведь наибольший процент в себестоимости имеют две составляющие – затраты на сырье, основные материалы, комплектующие и полуфабрикаты (31,5% в 2018 году), а также – текущий ремонт, содержание оборудования и общепроизводственные расходы (49% в 2018 году)", - говорится в сообщении.

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