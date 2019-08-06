Реестр коррупционеров опять открыт - НАПК сделало его доступным для общественности

Об этом сообщил сервис мониторинга регистрационных данных и судебного реестра Opendatabot, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"В прошлом году реестр коррупционеров публиковал Минюст. Полгода назад эта обязанность перешла к НАПК. С тех пор реестр не обновлялся, и мы публично об этом заявили. Уже сегодня реестр коррупционеров появился на государственном портале открытых данных. НАПК отреагировало на критику и открыло реестр", - заявил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

Согласно обновленным данным, сейчас в Украине 26 863 лица, совершивших коррупционные правонарушения.

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Самым популярным коррупционным правонарушением является нарушение требований финансового контроля (2115 дел).

На втором месте - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (154 дела) и нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (88 дел).

Ранее Opendatabot сообщил, что Единый реестр лиц, совершивших коррупционные преступления, временно перестал работать. Причиной этого стало проведение тендера на разработку нового сайта с реестром. Последний раз реестр коррупционеров обновлялся 25 июня 2019 года, при том, что обычно он обновляется каждые 7-10 дней. Согласно последним данным, в Украине зарегистрированы почти 24 тысячи коррупционеров. В Opendatabot отметили, что из-за проблем с работой реестра некоторые коррупционеры могут вернуться на государственную службу.

В свою очередь, в НАПК заявили, что на 29 июля 2019 года Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, работает в штатном режиме.

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Напомним, что реестр коррупционеров на сайте НАПК запустили в феврале 2019 года.

"Реестр бесплатный, удобный в использовании и доступен круглосуточно через официальный сайт Национального агентства. В реестре предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами - участниками публичных закупок", - прокомментировали тогда запуск реестра в НАПК.

Реестр доступен по ссылке.