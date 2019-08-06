Цензор.НЕТ

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06.08.19 16:50

Офис Президента опроверг информацию о том, что США не согласовывают встречу с Трампом из-за Богдана

Переговоры о визите президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки продолжаются.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис президента Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".

В ОП опроверглии информацию издания "Лига", которое написало, что американская сторона не согласовывает встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Андрей Богдан остается главой Офиса президента.

"Сейчас идет переговорный процесс по подготовке визита президента Украины Владимира Зеленского в США по приглашению президента Дональда Трампа. Информация издания "Liga.net" не соответствует действительности. Дата встречи будет сообщена позже ", - заявили в Офисе президента.

Внештатный советник президента Зеленского Игорь Новиков прокомментировал информацию о том, что якобы США недовольны, что главой АП назначен Андрей Богдан и пока он будет в этой должности встреча двух президентов невозможна. "Нет. Такого условия никогда не звучало. И не могло прозвучать", - заявил он.

В начале июня тогдашний Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре

Зеленский заявил, что может встретится с Дональдом Трампом в сентябре в Вашингтоне.

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