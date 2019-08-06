При Президенте Украины создадут Национальный институт стратегии охраны здоровья, - Радуцкий

Об этом во время пресс-конференции заявил новоизбранный народный депутат, член партии "Слуга народа", почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Планируется создать (и не за бюджетные средства) Национальный институт стратегии охраны здоровья при Президенте Украины. К нему будут привлечены ведущие медицинские специалисты страны, представители врачебных и пациентских организаций. Это наше принципиальное решение. Чтобы нас не обвиняли, что кого-то не слышим", - отметил Радуцкий.

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По его словам, задача нового института будет принятие медицинской стратегии на десятки лет вперед.

"Так делается во всем мире. Наше государство не имеет долгосрочной стратегии в отношении системы здравоохранения. Это будет задача Национального института стратегии здравоохранения. На его создание у нас есть не больше, чем полгода", - сказал Радуцкий.

Он подчеркнул, что на создание института не будут тратиться бюджетные средства.

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"Сейчас ведутся переговоры относительно создания и финансирования такого института с международными партнерами, в частности со Всемирным банком и USAID, которые вкладывают в медицинскую реформу очень много денег", - сказал Радуцкий.