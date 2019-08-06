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06.08.19 17:06

Зеленский подписал закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10405Д о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

электромобиль

Соответствующие сведения появились на сайте Верховной рады, передает Цензор.НЕТ.

Согласно закону, места для зарядки и парковки электромобилей будут защищены на законодательном уровне.

В то же время владельцам бензиновых и дизельных машин придется быть более внимательными во время остановки и не занимать места для экологического транспорта. За такое нарушение водителям грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых доходов граждан, а это от 340 до 510 гривен.

Также законом вводятся новые дорожные знаки, касающиеся электромобилей, а на сами электромобили предлагается устанавливать зеленые номерные знаки.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

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