Судно из Африки оштрафовали за незаконное посещение оккупированного Крыма

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым.

Следователи прокуратуры АРК выяснили, что два судна - ALIANCA и RANI - нарушили украинское законодательство.

Они обратились в Министерство иностранных дел, а МИД обратился в Морскую администрацию Того.

"Как следствие, судно "ALIANCA" исключительно из Реестра судоходства, что лишает последнее права плавания под флагом Того, и наложены штрафные санкции в размере 15 тыс долларов США", - сказано в сообщении прокуратуры АРК.

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Судно RANI пока не оштрафовали. Его владельца предупредили о нарушении законодательства и пригрозили наказать в случае повторного захода в оккупированный Крым.