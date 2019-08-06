Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.08.19 17:08

Судно из Африки оштрафовали за незаконное посещение оккупированного Крыма

На судовладельца наложен штраф в $15 тысяч, а судно под флагом Того исключили из реестра судоходства.

судно,alianca

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым.

Следователи прокуратуры АРК выяснили, что два судна - ALIANCA и RANI - нарушили украинское законодательство.

Они обратились в Министерство иностранных дел, а МИД обратился в Морскую администрацию Того.

"Как следствие, судно "ALIANCA" исключительно из Реестра судоходства, что лишает последнее права плавания под флагом Того, и наложены штрафные санкции в размере 15 тыс долларов США", - сказано в сообщении прокуратуры АРК.

Также на Цензор.НЕТ: Суд арестовал российский танкер Neyma вместе с изъятыми при обыске документами, - Матиос. ДОКУМЕНТ

Судно RANI пока не оштрафовали. Его владельца предупредили о нарушении законодательства и пригрозили наказать в случае повторного захода в оккупированный Крым.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100