Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США

Как передает Цензор.НЕТ, , об этом заявил Офис президента в ответ на запрос Радио Свобода о деятельности американской компании Signal Group Consulting.

"Президент Украины Владимир Зеленский публично заявлял, что не имел и не имеет никаких соглашений с компанией Signal Group Consulting", - говорится в ответе Офиса президента.

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Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала в июле отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019. Согласно документам, представленным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов 9371,8 доллара.

Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Владимира Зеленского категорически отрицали существование такого контракта.

3 августа президент сказал: "Я никогда никем не пользовался. Мне не нужно лбу, вы знаете это прекрасно, которая доверие ко мне у людей. Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил ". При этом он не исключил, что кто-то мог заказывать услуги лоббистов.

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