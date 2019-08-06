Украина может пожаловаться в Еврокомиссию на Польшу из-за сокращения квот для автоперевозчиков, - Омелян

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Омелян заявил на брифинге в Министерстве инфраструктуры.

"Я надеюсь, что в ходе запланированной встречи Президента Украины с Президентом Польши в начале сентября этот вопрос (относительно квот на перевозки для украинского транспорта. - Ред.) будет поставлен, и интересы украинских автоперевозчиков будут защищены. Если это не подействует, мы готовы обращаться в Еврокомиссию, поскольку такими односторонними действиями польская сторона нарушает Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом", - сказал министр.

Он отметил, что польская сторона с этого года существенно снизила количество двусторонних разрешений для перевозок в Польшу или транзитом через Польшу украинских грузов. По его словам, в прошлом году было 260 тысяч договоров, а в этом году лишь 160 тысяч.

"К сожалению, неоднократные переговоры не дали результата. Поляки однозначно заявляют, что они защищают собственный рынок", - добавил Омелян.

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