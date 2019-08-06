Цензор.НЕТ

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06.08.19 17:48

"У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль

Президент России Владимир Путин специально старается создать для собеседника неприятную ситуацию, чтобы выбить его из колеи.

"У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала первый замминистра иностранных дел Лана Зеркаль.

"Путин ведь - не просто тонкий психолог. У него есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - сказала Зеркаль.

После этого журналист Цензор.НЕТ вспомнила случай, когда во время переговоров Путина и Меркель в резиденцию российского лидера в комнату запустили собаку (Меркель их боится). Это было сделано "при том, что он очень уважает Ангелу Меркель", - отметила Зеркаль.

У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации, - Зеркаль 01

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Похожим образом выбить собеседника из колеи пытаются и российские дипломаты, рассказала замминистра.

"Мы вели с русскими переговоры по нарушению конвенции по финансированию терроризма. И мой визави на очередную мою фразу насчет того, что мы не удовлетворены вашим ответом, ответил: "Милочка, жаль, конечно, но мы ничем не можем вам помочь с вашим удовлетворением…"", - вспомнила дипломат.

По словам Зеркаль, она в тот раз решила просто не реагировать на выходку.

"Нам всегда неудобно хамить; мы считаем себя выше этого сантиметров на 15. А для них этого барьера нет, потому что они знают: такая тактика выбивает из колеи твоего партнера по переговорам. То есть ты в этот момент выходишь из спокойного состояния - в эмоцию. А если ты вышел в эмоцию, ты теряешь контроль", - пояснила замминистра.

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Полный текст интервью с Ланой Зеркаль можно прочитать здесь.

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