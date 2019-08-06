Взгляды наших международных партнеров сфокусированы на новой Верховной Раде, - Зеркаль

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала первый замминистра иностранных дел Лана Зеркаль.

"У наших партнеров сейчас больше заинтересованности в том, чтобы понять, в чем же именно состоит policy making новой администрации? Их интересует то, как будут развиваться политики, в чем их приоритеты, кто их будет реализовывать. И сейчас, например, взгляды сфокусированы уже на новом составе Верховной Рады", - сказала она.

Также для наших международных партнеров, по мнению Зеркаль, важна кандидатура будущего премьер-министра.

"Потому что на уровне правительства реализуются политики, формируются и реализуются политики. Президент – он как бы чуть-чуть над этим процессом. Но ему все равно должны предлагать пути развития страны, векторы развития направлений, скорость этого развития, оговаривать с ним риски. Но все равно он не может владеть всей ситуацией", - пояснила дипломат.

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"Сегодня я и встречалась с послом Германии в Украине. И мы с Анкой говорили как раз о том, когда стоит организовать визит немецких госсекретарей в Украину - в сентябре или ноябре. То есть когда будет только сформировано правительство или когда они чуть привыкнут и поймут, где у них проблемы. Вот тогда их госсекретари смогут приехать с какими-то своими предложениями по помощи и сотрудничеству", - добавила замминистра.

Полный текст интервью с Ланой Зеркаль можно прочитать здесь.