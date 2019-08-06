Среди погибших 6 августа морпехов два уроженца Черниговщины - Александр Шарко и Владислав Рак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Черниговского военного комиссариата в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "В течение дня по всем каналам и новостным лентам прошло сообщение, что в результате российской агрессии мы потеряли четырех воинов, четырех морпехов ...
С глубокой скорбью сообщаем, что два из них из нашей области.
За независимость и территориальную целостность нашей Украины и наш с вами покой на мирной территории свою жизнь отдали:
старший матрос Александр Шарко, помощник гранатометчика, 1988 года рождения, проживал в Козелецком районе Черниговской области;
матрос Владислав Рак, гранатометчик 1998 года рождения, проживал в пгт Козелец Черниговской области".