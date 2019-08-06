Главы МИД Канады и Великобритании обсудили Brexit, Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину во время встречи в Торонто

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

При обсуждении основного вопроса - ситуации вокруг Brexit, руководители МИД обоих государств затронули тему крупнейших международных вызовов на сегодня.

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После того, как Доминик Рааб повторил желание правительства покинуть ЕС 31 октября - с договором или без, он также сказал журналистам в Торонто: "Учитывая это, нам нужно обеспечить все возможное, чтобы обеспечить непрерывность торговли после Brexit, выгоду компаний и потребителей как в наших странах, так и в других странах мира".

"Да, мы будем оставаться и мы надеемся быть хорошими европейскими соседями, партнерами и друзьями в будущем, но мы хотим понять эти глобальные возможности, и мы хотим расширить свой кругозор и поднять уровень амбиций в мире. В рамках этого мы хотим поднять нашу дружбу с Канадой и канадским народом на следующий уровень в сфере торговли, сотрудничества в области безопасности, прав человека и тех глобальных вызовов, которые выходят за пределы любого конкретного региона - преодоление изменений климата", - сказал британский министр.

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"Мы согласились с необходимостью обеспечить плавный переход на торговлю после Brexit и поделились амбициозными планами на будущее партнерство, а также обсудили Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину", - написал глава британской дипломатии в твиттере.

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