Дело Оксаны Макар: суд отказался пересмотреть пожизненный приговор главному фигуранту

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Коллегия суда приняла решение отказать осужденному Краснощеку в пересмотре дела", - говорится в решении суда.

Сам Краснощек общаться с журналистами отказался и не захотел комментировать решение суда. Сказал, только, что не хочет ничего говорить, мол, его слова исковеркают.

Евгений Краснощек пытался добиться пересмотра дела, утверждая, что во время суда и следствия на него оказывали моральное и физическое давление.

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Напомним, Макар была изнасилована и сожжена в Николаеве в ночь на 9 марта 2012 года. После трагедии ей удалось выжить, она потеряла руку, получила многочисленные ожоги и через несколько недель скончалась в Донецком ожоговом центре. Обвиняемые изначально признались в совершении преступления, но позже отказались от своих показаний.

Тем не менее, прокуроры, которые представляли гособвинение в суде во время рассмотрения резонансного дела, заявили, что вина подсудимых в убийстве и изнасиловании девушки полностью доказана, после чего попросили пожизненный срок для Краснощека, 15 лет тюрьмы для Присяжнюка и 14 лет для Погосяна. При этом гособвинение уточнило, что убийство девушки было совершено с особой жестокостью, а к сведению были приняты степени участия каждого из фигурантов, а также их характеристики.