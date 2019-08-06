Судью Васалатия - одного из троих, вынесших приговор Януковичу, отстранили на полгода

Такое решение принял Высший совет правосудия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Высший совет правосудия принял решение временно, сроком на шесть месяцев, отстранить судью Оболонского районного суда города Киева Васалатия Константина Анатольевича от правосудия с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и направлением его в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации с применением норм Гражданского процессуального кодекса Украины и судейской этики и последующим квалификационным оцениванием для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде", - сказано в сообщении.

Согласно выводу второй Дисциплинарной палаты ВСП, судья Васалатий нарушил процессуальные сроки при рассмотрении дела об административном правонарушении.

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Кроме того, по данным ВСП, установлено, что при рассмотрении указанного дела судья Васалатий допустил некорректное, оскорбительное, завистливое для истца и его представителя поведение.

Как сообщалось, судья Васалатия был в составе коллегии судей Оболонского райсуда Киева, который 24 января вынес приговор экс-президенту Виктору Януковичу, заочно приговорив его к 13 годам заключения за государственную измену.