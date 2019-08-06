Кандидат от "ОПЗЖ" Алеша забрал у людей свои подарки после проигрыша на выборах, - глава ВГА Зайцево Веселкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин.

Он отметил: "В этом фото вся суть взаимоотношений между путинской бывшей партией регионов, а ныне "... За жизнь", и их избирателем.

Первые почти насилуют вторых, а вторые заглядывают в глаза и продолжают терпеть с любовью.

Путинского кандидат А.Алеша "подарил" жителям электроинструмент, а какой-то парень через три дня после выборов, забрал!)))

Отдельный привет Наталье Корлевський, Анфисе Гапотченко (потому что знаю, подсматривают за мной)) и всем другим мошенникам".

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