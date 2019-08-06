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06.08.19 20:40

Кандидат от "ОПЗЖ" Алеша забрал у людей свои подарки после проигрыша на выборах, - глава ВГА Зайцево Веселкин

Кандидат в народные депутаты Андрей Алеша, который баллотировался в Верховную Раду по 51-му мажоритарному округу в Донецкой области от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и перед выборами дарил избирателям инструменты и оборудование, заставил людей вернуть свои подарки после того, как проиграл выборы.

подкуп,алеша

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин.

Он отметил: "В этом фото вся суть взаимоотношений между путинской бывшей партией регионов, а ныне "... За жизнь", и их избирателем.

Первые почти насилуют вторых, а вторые заглядывают в глаза и продолжают терпеть с любовью.

Путинского кандидат А.Алеша "подарил" жителям электроинструмент, а какой-то парень через три дня после выборов, забрал!)))

Отдельный привет Наталье Корлевський, Анфисе Гапотченко (потому что знаю, подсматривают за мной)) и всем другим мошенникам".

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Кандидат от ОПЗЖ Алеша забрал у людей свои подарки после проигрыша на выборах, - глава ВГА Зайцево Веселкин 01

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