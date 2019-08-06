Оккупанты освободили удерживаемого в оккупированном Крыму политзаключенного Стешенко по УДО

Об освобождении Стешенко сообщил активист Объединения родственников политзаключенных Кремля, брат удерживаемого в России политзаключенного Евгения Панова Игорь Котельянец. Он написал об этом на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Политзаключенного из списка Сенцова Саши Стешенко освободили. Сегодня мы в "Объединении родственников политзаключенных Кремля" целый день ждали, затаив дыхание. Сашу Стешенко вывозили из Крыма на материк", - написал он.

Котельянец поблагодарил за помощь в вывозе Стешенко из оккупированного Крыма представителя Президента на полуострове Антона Кориневича. И добавил, что Стешенко уже находится дома, в Харькове.

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Напомним, Александра Стешенко задержали в апреле на пункте пропуска "Чонгар" при въезде на территорию аннексированного Крыма. Как сообщал тогда Цензор.НЕТ, причиной задержания, по словам матери Стешенко, якобы стало несоответствие фотографии в паспорте личности харьковчанина.

24 апреля Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание в неизвестном направлении. Позже адвокат Айдер Азаматов сообщил о похищении харьковчанина.

Российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. По словам представителей российской спецслужбы, группа была сформирована в Харькове, и в ее состав вошли бывшие спортсмены-боксеры, в том числе и Стешенко.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что российские силовики несколько раз топили в море похищенного харьковчанина, чтобы выбить из него признательные показания.