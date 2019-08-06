Супрун призвала расследовать саботаж международного экзамена для студентов-медиков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке и.о. министра образования Ульяна Супрун.

"Экзамен сдавало 10 099 студентов. Не появились 2783. При этом подавляющее большинство - 2194 студента не пришли на экзамен без уважительной причины. ... Ни разу за всю историю проведения экзаменов государственной аттестации мы не сталкивались с таким сопротивлением и саботажем, как во время проведения IFOM", - отметила Супрун.

К примеру, пишет она, студенты ХНУ им. Каразина в первый день сдачи экзамена перекрыли вход в университет. Аудитории, где должны были проходить экзамены, были закрыты. Позже аудитории открыли, однако компьютеры не были готовы для работы, а некоторые совсем не работали.

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Студенты Ивано-Франковского медицинского университета (ИФНМУ), по словам Супрун, перекрыли вход в университет, бегали с камерами, снимали тех студентов, которые пытались идти сдавать экзамен с угрозами, если те пойдут.

"Были также угрозы наблюдателям, студенты врывались в аудитории, где проходили экзамены. И это лишь небольшая часть примеров", - подчеркнула руководительница МОЗ.

Кроме этого, добавила она, в первый день сдачи экзамена одном из иностранных студентов из Иордании Аль-Шлюль Мохаммаду Абед Аллах Мохаммаду удалось сфотографировать около 50 тестовых заданий и распространить их в сети. То есть студенты, которые сдавали позже, имели возможность увидеть некоторые вопросы заранее.

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"Характерным для этого IFOM является то, что в подавляющем большинстве, студенты, которые саботировали экзамен и не пришли на него, - это студенты-иностранцы. По сути те, кто приехал в Украину не получать знания врача, а просто приобрести диплом. Потому что здесь к внедрению этого экзамена такая опция всегда была", - подчеркнула Супрун.

Но IFOM, подчеркивает она, это полностью независимый экзамен, который исключает такую ​​"опцию".

"И его введение означает фактически новую эру в медицинском образовании в Украине. Это конец эпохи продажи дипломов врача. Для всех", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, сейчас нужно "буквально выгрызать каждое изменение в медицинском образовании", поскольку годы в этой системе была стагнация. Не происходило никаких изменений, в то время как некоторые медицинские университеты за эти десятилетия "превратились в феодальные владения их ректоров, которые всячески пытались сохранить статус-кво и противодействовать изменениям", - добавила Супрун.

"Кстати, координировала процесс по срыву экзамена бывшая многолетняя руководительница Центра тестирования МОЗ Украины - Ирина Булах. Человек, который "гарантировал" прозрачность и честность тестирования КРОК для студентов медиков, оказалась главным противником неподкупного теста", - рассказала руководительница министерства.

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По ее словам, "коррупционеры, которые обогащаются на продаже медицинских дипломов, - это угроза для каждого украинца".

"Мы хорошо увидели насколько силен этот монстр и четко идентифицировали главных действующих лиц. Теперь будем принимать меры, чтобы привлечь их к ответственности. Всех, кто причастен к саботажу, будут наказаны", - заверила Супрун.

Она рассказала, что создается межведомственная комиссия, которая будет расследовать нарушения и разрабатывать необходимые изменения в действующих нормативных документов, чтобы не допустить такие нарушения в будущем. Ответственность за них будет более жесткой.

"Мы будем защищать права честных студентов, несмотря на саботаж и распространение фейков пришли и сдали экзамен. Те, кто саботировали (их было значительно меньше), нарушили права честных студентов. Своими действиями они захотели взять в заложники большинство, которое готово двигаться вперед. Только для того, чтобы удержать их в том болоте, в котором сейчас находится медицинское образования в Украине ", - написала Супрун.

Она поблагодарила "тех честных студентов, которые несмотря на все пришли и сдали экзамен".

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