10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия

Об этом возможный руководитель будущей фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что партия на выборах обещала отмену депутатской неприкосновенности. По его словам, на сегодняшний день некоторые лица, в частности бизнесмены, идут в депутаты именно за неприкосновенностью.

Арахамия отмечает, что среди будущих депутатов от партии есть те, кто против ее отмены. "Их около 15% среди мажоритарщиков. Среди "списочников" таких гораздо меньше. А мажоритарщики говорят: "Я мажоритарщик, это мой округ, мои люди меня проголосовали, почему я должен быть подотчетным?". Я думаю, что мы просто с этим будем работать. Нам здесь очень важна поддержка общества", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован

Говоря о кандидатах от партии, которые имеют "пророссийские", "антимайданные" взгляды, Арахамия отметил, что имеет с ними мировоззренческий конфликт.

По его словам, в основном, это мажоритарщики. "Пророссийский вектор не влиятельный вообще. Моя оценка - 1%, а возможно, 2%. И это условно пророссийские - это не люди, которые говорят, что нам надо идти в Россию, а говорят "что не все так однозначно, надо разбираться ...", - отметил он.

Также на Цензор.НЕТ: Оппозиционные фракции могут определиться и выдвинуть своего кандидата на должность вице-спикера Рады, - Разумков