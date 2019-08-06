Обстрел под Павлополем свидетельствует о желании РФ и ее наемников обострить конфликт, - украинская сторона СЦКК

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, обнародованном пресс-центром ОС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 6 августа, в период с 10:20 до 10:30 противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, вследствие обстрела погибли четыре военнослужащих. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет. Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня в районе с. Павлополь Волновахского района Донецкой области погибли 4 воина 36-й бригады морской пехоты. Солдаты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Среди погибших четверых морских пехотинцев из 36-й отдельной бригады двое уроженцев Черниговской области - Александр Шарко и Владислав Рак.

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