ВККС признала судьей бывшую жену Портнова Белоконную, - Маселко

Об этом пишет адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые восприняли, что от плохой Вовк решил рейдернуты хорошую Высшую квалификационную комиссию судей Украины. На самом деле, это банальный передел влияния. Условно гадюки против жаб", - отмечает адвокат.

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Он подчеркивает, что Портнов никогда не терял влияния на судебную систему.

"Его ближайшие родственники (брат жены, его жена, бывшая жена) уже давно успешно прошли проверки в нерейдернутый ВККС. А сегодня ВККС рекомендовала на пожизненное судейство Инну Белоконную - бывшую жену и мать двоих детей Портнова", - сообщил Маселко.

Он напомним, что к ней много вопросов именно по имуществу, которое явно не соответствует ее доходам.

"Единственную, кого из 57 судей не рекомендовала сегодня ВККС, - это судья из Дубенского суда Ривненской области Александра Жуковская. Она довольно известна благодаря своим блогам на тему судейских будней. К ней не было вопросов ни у ВККС, ни у ОСД. Но в последнее время она критически высказывалась о ВККС в связи с назначениями конкурсов. И "ответка" не задержалась. Это было действительно цинично и подло. Кого-кого, а Жуковскую действительно надо как можно быстрее возвращать в должность. Уже очевидно, что действующая ВККС агонизирует и ее конец будет быстро. И чем быстрее, тем меньше вреда повлечет", - резюмировал член Общественного совета доброчестности.

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Напомним, за десять месяцев после начала работы в Оболонском райсуде судьи Инны Белоконной, ее семья получила две квартиры по 150 квадратов в элитных кварталах Киева. В апреле 2019 года она успешно прошла квалифоценивание и показала очень высокие результаты - 823 балла.