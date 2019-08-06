Суд отказался выпустить организатора "убийства" Бабченко Германа из колонии

Решение Ирпенский городской суд принял еще 2 августа. Пока в Едином реестре судебных решений обнародован только его краткий вариант, сообщает Цензор.НЕТ.

Полный текст решения должны обнародовать 7 августа. Обжаловать его можно в течение недели.

Дело рассматривали в режиме видеоконференции из Бучанской исправительной колонией № 85, где Герман отбывает наказание.

После задержания Герман настаивал на своей невиновности и говорил, что сотрудничает со Службой безопасности. Позже он признал свою вину и был приговорен к 4,5 года лишения свободы.

Приговор Герману засекречен Генеральной прокуратурой.

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Напомним, 29 мая 2018 года сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая 2018 года стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

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31 мая 2018 года суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня 2018 года суд оставил Бориса Германа под стражей.