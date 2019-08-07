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07.08.19 00:00

Суд в Киеве удовлетворил иск организации С14 против "Громадського ТВ", которое назвало организацию "неонацистской"

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск националистической организации С14 против телеканала "Громадське", который назвал С14 "неонацистской" организацией.

лусварги

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадське" сообщило 6 августа.

Судья Юлия Картавцева решила, что распространенная "Громадським" информация вредит репутации С14.

Телеканал обязали опубликовать решения суда и взыскать в пользу националистической организации 3,5 тыс. грн судебного сбора.

"Решение является ошибочным и незаконным, оно вводит вопиющую тенденцию, которая подавляет свободу слова. Мы будем его обжаловать", – заявила адвокат "Громадського" Оксана Чайковская.

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В суде представитель С14 подчеркивала, что организация является не неонацистской, а националистической.

"Громадське" утверждает, что неонацистской С14 называли Reuters, The Washington Post, парламент Великобритании.

Причиной иска стал твит англоязычной службы "Громадського" от 4 мая 2018 года, утверждает телеканал. Тогда представители С14 силой привели в Службу безопасности Украины воевавшего за боевиков на Донбассе бразильца Рафаэля Лусварги.

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