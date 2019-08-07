Суд в Киеве удовлетворил иск организации С14 против "Громадського ТВ", которое назвало организацию "неонацистской"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадське" сообщило 6 августа.



Судья Юлия Картавцева решила, что распространенная "Громадським" информация вредит репутации С14.



Телеканал обязали опубликовать решения суда и взыскать в пользу националистической организации 3,5 тыс. грн судебного сбора.



"Решение является ошибочным и незаконным, оно вводит вопиющую тенденцию, которая подавляет свободу слова. Мы будем его обжаловать", – заявила адвокат "Громадського" Оксана Чайковская.

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В суде представитель С14 подчеркивала, что организация является не неонацистской, а националистической.



"Громадське" утверждает, что неонацистской С14 называли Reuters, The Washington Post, парламент Великобритании.



Причиной иска стал твит англоязычной службы "Громадського" от 4 мая 2018 года, утверждает телеканал. Тогда представители С14 силой привели в Службу безопасности Украины воевавшего за боевиков на Донбассе бразильца Рафаэля Лусварги.



