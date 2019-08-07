За минувшие сутки погибли 4 украинских воинов, 1 - ранен. Наемники РФ применяют запрещенные 120-мм минометы, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 7 августа 2019 г., передает Цензор.НЕТ.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Богдановки из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Павлополя из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
дважды вблизи Водяного - из стрелкового оружия;
вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 3 раза:
дважды неподалеку Травневого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Пивденное - из запрещенного минскими соглашениями оружия - миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения.
С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заверили в штабе ОС.