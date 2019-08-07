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07.08.19 07:52

За минувшие сутки погибли 4 украинских воинов, 1 - ранен. Наемники РФ применяют запрещенные 120-мм минометы, - пресс-центр ООС

6 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 7 августа 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Богдановки из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Павлополя из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
дважды вблизи Водяного - из стрелкового оружия;
вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 3 раза:
дважды неподалеку Травневого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Пивденное - из запрещенного минскими соглашениями оружия - миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заверили в штабе ОС.

За минувшие сутки погибли 4 украинских воинов, 1 - ранен. Наемники РФ применяют запрещенные 120-мм минометы, - пресс-центр ООС 01

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