Разминирование в районе Станицы Луганской продолжается, - ОБСЕ

Об этом сообщается в опубликованном во вторник отчете СММ ОБСЕ в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 5 августа команда СММ видела, как группа разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в составе 10 человек на трех транспортных средствах (включая бронеавтомобиль) заехала на участок разведения. Наблюдатели видели, что указанные саперы имели щупы и металлоискатели, срезали растительность на участке, а также выполняли работы по разминированию в полосах примерно 125 м с обеих сторон от дороги, с северной стороны разрушенной части моста у н. п. Станица Луганская (15 км к северо-востоку от Луганска), двигаясь в направлении северного края участка разведения", - говорится в отчете.

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Отмечается, что в тот же день команда СММ видела девять наемников РФ (у троих из них были нарукавные повязки с надписями "СЦКК"), которые шли от блокпоста незаконных вооруженных формирований к югу от моста в направлении разрушенной части моста.

"Днем члены патруля миссии видели саперов из неподконтрольных правительству районов, которые выполняли работы с помощью щупов и металлоискателей к западу от южного деревянного трапа, установленного над разрушенной секцией моста, а также одного члена вооруженных формирований, стоявшего неподалеку", - сообщили в миссии.

После закрытия в 18:00 КПВВ Вооруженных сил Украины и блокпоста российских оккупационных войск наблюдатели ОБСЕ слышали два взрыва. По их оценкам, это были "контролируемые подрывы невзорвавшихся боеприпасов рядом с южным деревянным трапом, установленным над разрушенной секцией моста на участке разведения".