Спортсменка Марина Дихтяр, у которой редкая форма рака, нуждается в помощи

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Александр Хоменко.

Во время первого курса химиотерапии Марине откачали от 5 до 10 литров асцита (жидкость, которая собирается между раковыми опухолями в животе и давит на все органы. - Ред.)

"При этом жидкость ушла и из мышц, ну и теперь скачет температура, но химиотерапия, я так понял - это чуть-чуть как большая бомба. Врага она уничтожит конечно, но вместе с ним и мирное население может задеть. Для этого вместе с химией Марина и капает иммунопрепарат, который стоит в несколько раз дороже химии и собственно поэтому такой счет за один курс - более 200 000 грн", - рассказывает Хоменко.

Следующий курс назначен на 13 августа.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк:

5168 7423 5913 4404

Дихтяр Марина



Аваль-банк

4188 3710 2351 6199



MoneyGram/ WesternUnion:

Maryna Dikhtiar



PayPal:

ludmila.vlasova777@gmail.com, выбрать Send to family/ friends и указать HELP to Dikhtiar Marina Marusya







Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей для нужд бойцов в зоне ООС. ФОТО