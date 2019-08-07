"Были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили. Ходили в SPA и показывали, что они здесь отдыхают", - глава KSE Милованов об обучении "слуг народа" в Трускавце

Об этом в интервью УП сообщил почетный президент Киевской школы экономики и замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Были люди из экспертных групп или люди, которые имели западное образование или даже работали или сейчас работают с правительством, имеют наработки. Им определенные направления были не нужны. Они ходили на другое. Но была часть депутатов ... Вот у меня был разговор с одним мажоритарщиком. Он в первый день сказал: "Что это за фигня? Это детский сад". А на седьмой день - у меня даже есть видео, где он рассказывает: "Я изменил свою точку зрения, это супер все, фантастика, как полезно!". А были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили. Можем анализировать по "домашках". Первую "домашку" сдали 80%, вторую где-то 72%. Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут. Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто принимал участие. Но были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходило, процентов где-то 80", - рассказал он.

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"Думаю, мы им помогли больше понимать, что в себя включает работа народного депутата, дали им какой-то старт. Это только начало. То, что можно было дать за первую неделю, дали. Теперь им надо продолжать учиться. ... Мы им написали Learning management system, у них есть электронный кабинет, это система управления обучением. Там они смогут электронно пройти тест. Они там, кстати, "домашки" еще подгружают и получают обратную связь через нее. Они должны сдать еще третью "домашку". Четвертый тест продлится до 10 августа. До 15 сентября они получат обратную связь и получат или не получат сертификаты, в зависимости от результатов. Сама электронная система будет им доступна до 1 сентября 2020 года. И мы еще будем два раза, кажется, обновлять материалы. Сейчас мы собираем со всех преподавателей, инструкторов материалы, которые они хотят добавить, и заливаем в эту электронную систему", - добавил Милованов.