Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Во время первого дня визита Зеленский посетит Анкару. Президент намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции.
Также вечером 7 августа у Зеленского запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров состоится совместная пресс-конференция лидеров двух стран.
Кроме того, ожидается, что на следующий день, 8 августа, глава Украинского государства встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле.