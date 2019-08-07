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07.08.19 10:19

Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский сегодня, 7 августа, отправится в Турецкую Республику с официальным двухдневным визитом.

Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время первого дня визита Зеленский посетит Анкару. Президент намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции.

Также вечером 7 августа у Зеленского запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров состоится совместная пресс-конференция лидеров двух стран.

Кроме того, ожидается, что на следующий день, 8 августа, глава Украинского государства встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

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