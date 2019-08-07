"Они готовы и дальше убивать за "русский мир", - Правый сектор призывает прийти на суд по делу о теракте в Харькове

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице "Правый сектор.Харьковщина" в Facebook.

"Трое террористов, убившие четырех украинцев и ранившие более десяти в 2015 году, подали на апелляцию. Эти украиноненавистники и убийцы не только не раскаялись, они уверены, что им помогут избежать ответственности. Они готовы и дальше убивать за "русский мир", - говорится в сообщении.

Активисты обратились с просьбой распространить данную информацию и прийти в 11:30 в Апелляционный суд Харькова на площади Небесной Сотни.

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков - по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

Ранее Харьковский апелляционный суд на своей странице в Facebook сообщил, что 8 августа 2019 года состоится рассмотрение апелляционных жалоб обвиняемых по делу о террористическом акте у Дворца Спорта в Харькове.

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