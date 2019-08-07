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07.08.19 10:38

Я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры, - Рябошапка

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, которого Владимир Зеленский назвал претендентом на пост Генпрокурора, заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

Я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры, - Рябошапка

Об этом в интервью 24 канала заявил заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"Нужна ли военная юстиция в целом. Анатолий Матиос говорит вообще, что нам нужна целая вертикаль: начиная с военных следователей, военных прокуроров, заканчивая военными судами. Я в этом абсолютно не уверен, я всегда был оппонентом этого: и военных судов и военной юстиции как системы в целом. Я не думаю, что в этом есть крайняя необходимость. Возможно, военная прокуратура будет тоже одной из тех сфер, которые будут подлежать изменениям. Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - заявил Рябошапка.

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