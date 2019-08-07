Гражданину Чехии грозит 20 лет за решеткой за участие в боевых действиях на Донбассе

Детективы из чешского Национального центра против организованной преступности выдвинули против 25-летнего Лукаша Н. обвинение в терроризме. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Denik N.

По словам следователей, житель Карловых Вар Лукаш Н. присоединился к террористам во второй половине 2015 года. Ему тогда было чуть больше 20 лет.

"Национальное центральное управление по борьбе с организованной преступностью инициировало судебное преследование одного человека за террористическое нападение в связи с конфликтом на востоке Украины", - подтвердил информацию Мартин Белый из Высшей государственной прокуратуры в Праге.

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"Это мужчина из Карловых Вар, который принимал участие в боевых действиях против украинской армии. Мы не будем раскрывать более подробную информацию, в том числе о порядке его поездки в Восточную Украину", - добавил он.

После участия в боевых действиях Лукаш Н. вернулся в родные Карловы Вары, устроился на работу и сейчас живет со своей девушкой в одной из муниципальных квартир.

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Участие в боевых действиях на стороне террористов карается в Чехии тюремным заключением сроком от 12 до 20 лет.