Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Израилем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

В рамках договора будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров с момента вступления соглашения в силу; новые возможности для модернизации промышленного производства в Украине, ведь отмена около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию будет способствовать высокотехнологичному инвестиционному импорту; увеличение израильских инвестиций в промышленность, АПК, высокотехнологичные сектора, ИТ, инновации; новый треугольник свободной торговли Украина-ЕС-Израиль, а украинские производители присоединятся к формированию глобальных цепочек добавленной стоимости.

Напомним, 21 января 2019 года Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли. С украинской стороны документ подписал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив. По словам первого вице-премьер-министра, украинская сторона также ожидает расширения украинско-израильского сотрудничества в области транспортного машиностроения, авиационной сферы и автомобилестроения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Канада будут работать над расширением действия Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, - Зеленский