Мажоритарщик от "Слуги народа" Одарченко финансировал партию Мураева "Наши", - "Схемы"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Согласно отчету партии "Наши" за третий квартал 2018 года, опубликованному на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Андрей Одарченко сделал два денежных взноса на счета партии Мураева на общую сумму 198 500 гривен.

Сам Одарченко в комментарии "Схемам" отрицает, что финансировал партию Мураева. На вопрос, разделяет ли он идеологию этой партии, будущий депутат ответил: "Нет, я в другой партии".

Андрей Одарченко - декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли. До парламентских выборов он был бизнесменом и владел рядом компаний по управлению и аренде имущества в Харькове.

21 июля за кандидата от "Слуги народа" Андрея Одарченко отдали свои голоса более 31 тыс. харьковчан. На 10 тыс. голосов меньше набрал его ближайший конкурент - кандидат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Святаш.

Ранее журналисты показали, как высокопоставленный пограничник времен Виктора Януковича (и экс-помощник сына генпрокурора при Януковиче Виктора Пшонки - Артема Пшонки) Вадим Слюсарев, которого называют "теневым куратором" штаба "Слуги народа" в Харькове, через бизнес и уполномоченных лиц связан с несколькими победителями от президентской партии в регионе.

Среди них - Андрей Одарченко, победитель в 170 округе Харькова, который, как обнаружили журналисты, связан со Слюсаревым через бизнес своего отца Николая Одарченко.

Это - компания "Градиент Инвест", из которой Андрей Одарченко вышел накануне парламентских выборов - 25 июня. Сейчас ее основателем значится его отец - Николай Одарченко. По контактному номеру "Градиент инвеста" можно связаться еще и с ООО "Рубикон Трейдинг", совладельцем которой является упомянутый ранее Вадим Слюсарев (на 99%).

Вадим Слюсарев - экс-помощник Артема Пшонки, который долгое время работал на различных руководящих должностях в Государственной пограничной службе.

В комментарии "Схемам" Одарченко заверил, что дружит со Слюсаревым, но тот "никаких установок по поводу работы в Верховной Раде" ему не давал.

Среди других будущих народных депутатов-мажоритарщиков от партии "Слуга народа" со Слюсаревым, как обнаружили "Схемы", связаны победитель в 173-м округе Александр Бакумов, в 179-м - Алексей Кучер и в 181-м - Дмитрий Микиша. Некоторые из них отрицали такую ​​связь со Слюсаревым или просто заверили, что знакомы.

На вопрос, какие отношения связывают президентскую партию и бывшего пограничника, президент Владимир Зеленский ответил, что ему знаком Слюсарев и тот помогал руководителю местного избирательного штаба "Слуги народа" Павлу Сушко. Впрочем, глава государства заявил, что лично со Слюсаревым не общается.

В свою очередь, председатель Харьковского областного штаба президентской партии и №28 в списке Павел Сушко отрицает влияние Слюсарева на работу "Слуги народа" в регионе и формирование списка мажоритарщиков.

Также журналисты обратились за комментарием к Вадиму Слюсареву. Пока на звонки и сообщения он не ответил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойко отказался от дебатов с Мураевым. Тот хотел узнать как в список попал Кива